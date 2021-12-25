В Пензе ищут десятилетнюю девочку в фиолетовом пуховике

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о поисках 10-летней жительницы Пензы Марии Мальковой.
Девочка потерялась во время прогулки.
Рост пропавшей - 152 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие.
Была одета в фиолетовый пуховик с капюшоном с черной меховой оторочкой, обувь - бордовые сапоги, головной убор - серая шапка.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о девочке, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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Все начались каникулы,от безделья не знают что делать,тупое поколение-только сидят в телефонах или склоняются то по подъезжаем и по магазинам.родители,вы что досуг не можете организовать своим отпрыскам-запишите их в секции или еще куда.