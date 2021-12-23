На проспекте Строителей в Пензе сгорел BMW

Вечером в среду, 22 декабря, в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что в Пензе загорелась машина.
«175 универсам. Горит BMW», - сообщали подписчики группы, выкладывая кадры с объятым пламенем автомобилем.
Чрезвычайное происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сообщение о том, что на проспекте Строителей в Пензе горит транспортное средство, поступило на пульт дежурного в 18:53.
На тушение пожара прибыли 5 человек на спецавтомобиле.
«Выгорел моторный отсек и салон на площади 4 кв. м автомобиля BMW 645», - рассказали о последствиях возгорания в пресс-службе ведомства.
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