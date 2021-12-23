На проспекте Строителей в Пензе сгорел BMW

23.12.2021 | 09:52

Вечером в среду, 22 декабря, в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что в Пензе загорелась машина.

«175 универсам. Горит BMW», - сообщали подписчики группы, выкладывая кадры с объятым пламенем автомобилем.

Чрезвычайное происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о том, что на проспекте Строителей в Пензе горит транспортное средство, поступило на пульт дежурного в 18:53.

На тушение пожара прибыли 5 человек на спецавтомобиле.

«Выгорел моторный отсек и салон на площади 4 кв. м автомобиля BMW 645», - рассказали о последствиях возгорания в пресс-службе ведомства.