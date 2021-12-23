Сетевое издание|18+|Четверг|23 дек 2021|11:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

На проспекте Строителей в Пензе сгорел BMW

Печать

Вечером в среду, 22 декабря, в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что в Пензе загорелась машина.

«175 универсам. Горит BMW», - сообщали подписчики группы, выкладывая кадры с объятым пламенем автомобилем.

Чрезвычайное происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о том, что на проспекте Строителей в Пензе горит транспортное средство, поступило на пульт дежурного в 18:53.

На тушение пожара прибыли 5 человек на спецавтомобиле.

«Выгорел моторный отсек и салон на площади 4 кв. м автомобиля BMW 645», - рассказали о последствиях возгорания в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Автозапуск?

Гость||

Во всей Сибири автозапуск и машины не горят, а в Пензе горят с завидной регулярностью. Неет, тут явно человеческий фактор.

Гость||

Гость писал(a):

тут явно человеческий фактор.
У буртасцев морды глупые.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте