В Пензе пострадала пассажирка резко затормозившего автобуса

22.12.2021 | 17:32

Пензенец с ником avmnekin опубликовал на своей странице в соцсети Instagram кадры с пересечения улиц Петровской и Терновского. На них запечатлено резкое торможение автобуса.

Водитель так стремительно двигался к перекрестку, что еле успел остановиться и не спровоцировать ДТП с другими участниками движения.

«Пассажиры рейсового автобуса получили травмы», - отметил автор видео, добавив, что оно сделано в среду, 22 декабря, в 13:10.

Факт инцидента сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, около 13:15 напротив дома № 175 на улице Терновского 58-летний мужчина, управлявший автобусом МАЗ, допустил падение пассажира, 61-летней женщины. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, затем отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.