Происшествия

В Пензе пострадала пассажирка резко затормозившего автобуса

Печать

Пензенец с ником avmnekin опубликовал на своей странице в соцсети Instagram кадры с пересечения улиц Петровской и Терновского. На них запечатлено резкое торможение автобуса.

Водитель так стремительно двигался к перекрестку, что еле успел остановиться и не спровоцировать ДТП с другими участниками движения.

«Пассажиры рейсового автобуса получили травмы», - отметил автор видео, добавив, что оно сделано в среду, 22 декабря, в 13:10.

Факт инцидента сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

По предварительным данным, около 13:15 напротив дома № 175 на улице Терновского 58-летний мужчина, управлявший автобусом МАЗ, допустил падение пассажира, 61-летней женщины. Прибывшие на место медики оказали ей помощь, затем отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — видео avmnekin, instagram.com
0
0
0
0
 
Гость||

Один дебил едет никому не памешал, другие стоят там не держатся.

Гость||

130 маршрут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте