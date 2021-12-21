После избиения человека в присутствии полицейских назначена проверка

В понедельник, 20 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило видео, на котором запечатлено избиение мужчины в Нижнем Ломове.
По данным читателя портала, запись была сделана 12 декабря у кафе «Ангелина» на улице Дорожной.
На кадрах видна толпа мужчин. Рядом с полицейской машиной в присутствии сотрудников правоохранительных органов один из них избивает руками и ногами молодого человека, лежащего на асфальте. При этом полицейские не останавливают агрессоров видимыми способами.
Другой участник конфликта кричит: «Отошел отсюда! Отошли отсюда, я сказал! Куда вы лезете?»
Сетевое издание обратилось за комментарием в Управление МВД России по Пензенской области.
«Руководством УМВД назначена служебная проверка, по результатам которой поведению данных сотрудников будет дана принципиальная оценка», - заявили в пресс-службе.
По сведениям «ПензаИнформ», пострадавший мужчина с заявлением в правоохранительные органы не обращался.
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penzainform.ru писал(a):Вероятно пострадавшего запугали угрожая убийством...
Куда смотрит полиция?