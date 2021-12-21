После избиения человека в присутствии полицейских назначена проверка

21.12.2021 | 08:34

В понедельник, 20 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило видео, на котором запечатлено избиение мужчины в Нижнем Ломове.

По данным читателя портала, запись была сделана 12 декабря у кафе «Ангелина» на улице Дорожной.

На кадрах видна толпа мужчин. Рядом с полицейской машиной в присутствии сотрудников правоохранительных органов один из них избивает руками и ногами молодого человека, лежащего на асфальте. При этом полицейские не останавливают агрессоров видимыми способами.

Другой участник конфликта кричит: «Отошел отсюда! Отошли отсюда, я сказал! Куда вы лезете?»

Сетевое издание обратилось за комментарием в Управление МВД России по Пензенской области.

«Руководством УМВД назначена служебная проверка, по результатам которой поведению данных сотрудников будет дана принципиальная оценка», - заявили в пресс-службе.

По сведениям «ПензаИнформ», пострадавший мужчина с заявлением в правоохранительные органы не обращался.