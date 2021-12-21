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Происшествия

После избиения человека в присутствии полицейских назначена проверка

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В понедельник, 20 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило видео, на котором запечатлено избиение мужчины в Нижнем Ломове.

По данным читателя портала, запись была сделана 12 декабря у кафе «Ангелина» на улице Дорожной.

На кадрах видна толпа мужчин. Рядом с полицейской машиной в присутствии сотрудников правоохранительных органов один из них избивает руками и ногами молодого человека, лежащего на асфальте. При этом полицейские не останавливают агрессоров видимыми способами.

Другой участник конфликта кричит: «Отошел отсюда! Отошли отсюда, я сказал! Куда вы лезете?»

Сетевое издание обратилось за комментарием в Управление МВД России по Пензенской области.

«Руководством УМВД назначена служебная проверка, по результатам которой поведению данных сотрудников будет дана принципиальная оценка», - заявили в пресс-службе.

По сведениям «ПензаИнформ», пострадавший мужчина с заявлением в правоохранительные органы не обращался.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По сведениям «ПензаИнформ», пострадавший мужчина с заявлением в правоохранительные органы не обращался.
Вероятно пострадавшего запугали угрожая убийством...

Куда смотрит полиция?

Гость||

Вероятно потсрадавшего лиш слегка попинали, без трамв.

Гость||

Полиция это вам не милиция, она защищает только власть, а в остальное время смотрит только в карман

Гость||

Кто эти беспредельщики, которых так боится полиция? Где реакция прокуратуры? В Нижнем Ломове возврат к 90-м?

Имя: Гость
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