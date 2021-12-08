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Происшествия

В Нижнеломовском районе произошел пожар в производственном здании

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Во вторник, 7 декабря, в селе Вирга Нижнеломовского района произошел сильный пожар. Кадры с места событий опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

На них видно разгорающееся пламя и черный дым, стелющийся над землей и клубами поднимающийся в небо. Автор сообщил, что возгорание наблюдается в районе объекта по производству сыра.

В МЧС рассказали о происшествии подробно.

Сигнал о возгорании по адресу: ул. Лесная, 5, поступил на пульт дежурного в 15:40. На борьбу с огнем прибыли 12 человек на четырех спецавтомобилях.

«Выгорело внутри одноэтажного кирпичного производственного здания на площади 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото - кадры с видео Сергея Лебедева, https://vk.com/penza_live
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