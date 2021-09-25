В Никольске Ford Focus разбился, столкнувшись с «Газелью»

25.09.2021 | 12:34

Утром в субботу, 25 сентября, в Никольске случилось ДТП с участием легковой и грузовой машин.

Фото и видео редакции портала «ПензаИнформ» предоставил очевидец. На кадрах видно, что удар при столкновении был такой силы, что капот легковушки искорежило и расплющило.

С места аварии ее увез эвакуатор.

ДТП прокомментировали в Госавтоинспекции. По предварительным данным, в 7:45 у дома № 16 на улице Куйбышева столкнулись Ford Focus с 36-летним водителем и «Газель» под управлением 46-летнего шофера.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели водителя иномарки и отпустили.

Причины и обстоятельства столкновения автомобилей выясняют специалисты.