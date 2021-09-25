В Никольске Ford Focus разбился, столкнувшись с «Газелью»

Утром в субботу, 25 сентября, в Никольске случилось ДТП с участием легковой и грузовой машин.
Фото и видео редакции портала «ПензаИнформ» предоставил очевидец. На кадрах видно, что удар при столкновении был такой силы, что капот легковушки искорежило и расплющило.
С места аварии ее увез эвакуатор.
ДТП прокомментировали в Госавтоинспекции. По предварительным данным, в 7:45 у дома № 16 на улице Куйбышева столкнулись Ford Focus с 36-летним водителем и «Газель» под управлением 46-летнего шофера.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели водителя иномарки и отпустили.
Причины и обстоятельства столкновения автомобилей выясняют специалисты.
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