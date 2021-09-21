Происшествия

Пассажирам автобуса и троллейбуса в Пензе пришлось ехать с пересадкой

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Во вторник, 21 сентября, в Пензе сразу две единицы общественного транспорта большой вместимости стали участниками ДТП.

Сообщение об этом появилось в группе автолюбителей в Instagram.

«Остановка «Электромеханика», троллейбус врезался в автобус на остановке, небольшая пробка. Время 14:25», - написал автор ролика, выложенного в Сеть.

На кадрах видно, что на улице Свердлова столкнулись троллейбус № 7 и автобус № 54.

Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области, в дежурную часть информация о столкновении не поступала. Из этого можно сделать вывод о том, что люди в ДТП не пострадали.

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Источник — https://www.instagram.com/sova_penza_avto/
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На кадрах видно, что на улице Свердлова столкнулись троллейбус № 7 и автобус № 54.
И то другое это Кривозубов!

Гость||

опять глупые водятлы общаков устроили гонки с препятствиями??? одни дибилы походу там работают... что не авария, то автобус или такси или маршрутка...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2021 15:41|

опять глупые водятлы общаков устроили гонки с препятствиями??? одни дибилы походу там работают... что не авария, то автобус или такси или маршрутка...

ну ты недибил, иди и поработай водителем общественного транспорта

Гость||

Гость писал(a):

ну ты недибил, иди и поработай водителем общественного транспорта
типа ты можешь на дороге делать всё что хочешь, если ты водятел общественного транспорта? все понятно кто людей возит) вот и аварии отсюда, потому что вы думаете что вам всё дозволено....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Остановка «Электромеханика»
Это так сейчас называется? А кто из них Электромеханика, ТЭМ или ЭРА?

Гость||

А Клуб Южный сейчас существует?

Гость||

Ни Эры, ни Южного, ни ПКБМ в их былом величии не осталось. Так что, бывший ТЭМ это Электромеханика. Как и раньше водитель объявлял остановку СвЕрдлова, а одно время её называли СвердлОва.

Гость||

Гость писал(a):

Как и раньше водитель объявлял остановку СвЕрдлова, а одно время её называли СвердлОва.
Раньше ее называли Южный

Гость||

Гость писал(a):

Раньше ее называли Южный
..и Электроавтомат

Гость||

У пятого троллейбуса был круг конечная на Электроавтомате

Имя: Гость
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