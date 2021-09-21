Пассажирам автобуса и троллейбуса в Пензе пришлось ехать с пересадкой

Во вторник, 21 сентября, в Пензе сразу две единицы общественного транспорта большой вместимости стали участниками ДТП.
Сообщение об этом появилось в группе автолюбителей в Instagram.
«Остановка «Электромеханика», троллейбус врезался в автобус на остановке, небольшая пробка. Время 14:25», - написал автор ролика, выложенного в Сеть.
На кадрах видно, что на улице Свердлова столкнулись троллейбус № 7 и автобус № 54.
Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области, в дежурную часть информация о столкновении не поступала. Из этого можно сделать вывод о том, что люди в ДТП не пострадали.
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penzainform.ru писал(a):И то другое это Кривозубов!