Пассажирам автобуса и троллейбуса в Пензе пришлось ехать с пересадкой

21.09.2021 | 14:59

Во вторник, 21 сентября, в Пензе сразу две единицы общественного транспорта большой вместимости стали участниками ДТП.

Сообщение об этом появилось в группе автолюбителей в Instagram.

«Остановка «Электромеханика», троллейбус врезался в автобус на остановке, небольшая пробка. Время 14:25», - написал автор ролика, выложенного в Сеть.

На кадрах видно, что на улице Свердлова столкнулись троллейбус № 7 и автобус № 54.

Как сообщили порталу «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области, в дежурную часть информация о столкновении не поступала. Из этого можно сделать вывод о том, что люди в ДТП не пострадали.