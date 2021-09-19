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Происшествия

В Мокшанском районе в ДТП погиб водитель иномарки

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В субботу, 18 сентября, на трассе в Мокшанском районе столкнулись два автомобиля. В аварии погиб один человек, еще один получил травмы.

Кадры с места смертельного ДТП появились в группе автомобилистов в соцсети Instagram. На них - лежащий в кювете вверх колесами грузовик и иномарка, левая сторона которой покорежена.

По предварительным данным, столкновение произошло на 366-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов в 15:15. Участниками стали 54-летний водитель Renault Kaptur и 66-летний, управлявший ГАЗ-3309.

В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, его пассажирка, 64-летняя женщина, госпитализирована, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

«Рено» выехал на встречную», «На этом повороте всегда выезжают на встречку. Раньше, помню, там стоял ГИБДД и всех ловил», - прокомментировали ДТП пользователи.

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Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Любитель встречки встретил свой грузовик.

Гость||

Бабы ещё нарожают

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