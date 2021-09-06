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Происшествия

75-летняя пенсионерка заблудилась в лесу под Александровкой

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В воскресенье, 5 сентября, пензенские спасатели пришли на помощь заблудившейся пенсионерке.

В 13:37 в поисково-спасательную службу ППСЦ поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112: 75-летняя женщина отправилась в лес в районе села Александровка Бессоновского района и не вернулась.

Спасатели, оперативно прибыв в указанный район и начали поиски женщины с использованием громкоговорителя. В итоге пенсионерку благополучно нашли.

«Медицинская помощь ей потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

7 июля в Никольске пропала 27-летняя женщина-инвалид. На следующий день ее нашли на 15-м километре дороги Никольск - Городище. Никольчанка рассказала, что заблудилась в лесополосе во время прогулки.

Поздним вечером 6 августа в 22:10 на номер 112 поступило сообщение о том, что на 634-м километре автодороги М5 «Урал» из леса рядом трассой слышатся крики о помощи. Прибывшие на место спасатели нашли заблудившегося в лесном массиве мужчину.

В июле 2020 года удалось спасти 72-летнего грибника. Пенсионер три дня блуждал в лесах Земетчинского района и был до такой степени истощен, что не слышал звуков громкоговорителей и криков людей, занятых его поисками.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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