Тело погибшего жителя Вазерок в Суре обнаружили рыбаки

В региональном управлении Следственного комитета РФ прокомментировали информацию о 61-летнем жителе Вазерок, труп которого вытащили из Суры накануне.
Сельчанин числился пропавшим с 4 сентября. 5-го числа его супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы.
«Днем 14 сентября тело мужчины было обнаружено рыбаками в реке Суре. При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. Позже будет принято процессуальное решение.
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Чё по ракам,были?друг спрашивает.