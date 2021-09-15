Тело погибшего жителя Вазерок в Суре обнаружили рыбаки

15.09.2021 | 08:11

В региональном управлении Следственного комитета РФ прокомментировали информацию о 61-летнем жителе Вазерок, труп которого вытащили из Суры накануне.

Сельчанин числился пропавшим с 4 сентября. 5-го числа его супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы.

«Днем 14 сентября тело мужчины было обнаружено рыбаками в реке Суре. При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. Позже будет принято процессуальное решение.