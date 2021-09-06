В Пензе мужчина не смог спуститься с газовой трубы

06.09.2021 | 17:39

Вечером в субботу, 4 сентября, на улице Коммунистической возникла необычная ситуация. На газовую трубу, проходящую по стене дома на уровне второго этажа, забрался мужчина.

Один из очевидцев сообщил о происходящем в поисково-спасательную службу. Специалисты немедленно выехали по адресу.

«Прибыв на место, спасатели с помощью специальной лестницы эвакуировали мужчину с трубы и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Пензенском поисково-спасательном центре.

Спасатели нередко приходят на помощь людям, оказавшимся в самых неожиданных ситуациях. Так, в конце августа их вызывали к мужчине, который ранним утром решил навести порядок в доме, но попал в ловушку: его рука застряла в диване.