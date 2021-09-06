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Происшествия

В Пензе мужчина не смог спуститься с газовой трубы

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Вечером в субботу, 4 сентября, на улице Коммунистической возникла необычная ситуация. На газовую трубу, проходящую по стене дома на уровне второго этажа, забрался мужчина.

Один из очевидцев сообщил о происходящем в поисково-спасательную службу. Специалисты немедленно выехали по адресу.

«Прибыв на место, спасатели с помощью специальной лестницы эвакуировали мужчину с трубы и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Пензенском поисково-спасательном центре.

Спасатели нередко приходят на помощь людям, оказавшимся в самых неожиданных ситуациях. Так, в конце августа их вызывали к мужчине, который ранним утром решил навести порядок в доме, но попал в ловушку: его рука застряла в диване.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Зачем пишут про не здоровых людей?

Гость||

Гость писал(а):

> Зачем пишут про не здоровых людей?

Пенза - край нездоровых людей

Имя: Гость
Комментарий:

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