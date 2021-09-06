В Пензе мужчина не смог спуститься с газовой трубы

Вечером в субботу, 4 сентября, на улице Коммунистической возникла необычная ситуация. На газовую трубу, проходящую по стене дома на уровне второго этажа, забрался мужчина.
Один из очевидцев сообщил о происходящем в поисково-спасательную службу. Специалисты немедленно выехали по адресу.
«Прибыв на место, спасатели с помощью специальной лестницы эвакуировали мужчину с трубы и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Пензенском поисково-спасательном центре.
Спасатели нередко приходят на помощь людям, оказавшимся в самых неожиданных ситуациях. Так, в конце августа их вызывали к мужчине, который ранним утром решил навести порядок в доме, но попал в ловушку: его рука застряла в диване.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Зачем пишут про не здоровых людей?