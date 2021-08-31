Происшествия

Житель Пензы застрял в диване при уборке квартиры

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Решение пензенца с утра пораньше навести порядок в квартире привело к неожиданным последствиям - ему пришлось обращаться к спасателям.

В 6:35 дежурному поисково-спасательной службы поступил звонок: жителю улицы 65-летия Победы срочно потребовалась помощь профессионалов. Оказалось, мужчина так увлекся уборкой, что попал в ловушку: его рука застряла в диване и освободиться от мебели он не может.

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра прибыли по адресу. Используя специальный инструмент, они аккуратно освободили застрявшую в диване руку.

«Медицинская помощь мужчине не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В январе спасателям пришлось выезжать на аналогичный случай: диван оказался капканом для ребенка. Девочка потянулась за закатившейся под него игрушкой и оказалась зажатой элементами металлической конструкции. Спасателям удалось деблокировать ее без применения специнструмента.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

и такие еще детей заводят,смех.......

Гость||

Молодцы спасатели! А ещё говорят,что их вызывают для помощи при доставке больных в карету скорой помощи,правда что ль?

Гость||

У меня так раз теща титястая застряла, ну я и воспользовался моментом

Имя: Гость
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