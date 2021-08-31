Житель Пензы застрял в диване при уборке квартиры

31.08.2021 | 11:27

Решение пензенца с утра пораньше навести порядок в квартире привело к неожиданным последствиям - ему пришлось обращаться к спасателям.

В 6:35 дежурному поисково-спасательной службы поступил звонок: жителю улицы 65-летия Победы срочно потребовалась помощь профессионалов. Оказалось, мужчина так увлекся уборкой, что попал в ловушку: его рука застряла в диване и освободиться от мебели он не может.

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра прибыли по адресу. Используя специальный инструмент, они аккуратно освободили застрявшую в диване руку.

«Медицинская помощь мужчине не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В январе спасателям пришлось выезжать на аналогичный случай: диван оказался капканом для ребенка. Девочка потянулась за закатившейся под него игрушкой и оказалась зажатой элементами металлической конструкции. Спасателям удалось деблокировать ее без применения специнструмента.