В Пензе устанавливают личность водителя Kia, увезенного в больницу

Днем в пятницу, 27 августа, на неширокой улице Пушанина в пензенском микрорайоне Гидрострой не смогли разъехаться два легковых автомобиля.
Фото и видео с места происшествия появилось в группе в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что машины получили сильные повреждения. На месте аварии работает бригада скорой помощи.
В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.
В 15:40 у дома № 12 на улице Пушанина столкнулись Kia Ceed, которым управляла 38-летняя автолюбительница, и Renault Megane.
«В ДТП пострадал водитель Renault. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. Личность мужчины устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Причины столкновения выясняют специалисты.
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личность водителя Kia установлена, это была женщина 38 лет, кокококо