Контору спалили: в Каменском районе произошел пожар

25.08.2021 | 10:01

Пензенские спасатели потушили пожар, произошедший вечером во вторник, 24 августа, в селе Федоровка Каменского района. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Центральной поступило в 17:20.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в тушении пожара участвовали 7 сотрудников ведомства, привлекалось три спецавтомобиля. В результате в строении размером 60х15 м, крытом железом по деревянной обрешетке, сгорела кровля на площади 100 кв. м.

Видео с места пожара было опубликовано в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как над заброшенным строением поднимаются языки пламени.

«В Федоровке Каменского района контору спалили», - прокомментировала произошедшее девушка - автор видео.