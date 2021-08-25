Происшествия

Контору спалили: в Каменском районе произошел пожар

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Пензенские спасатели потушили пожар, произошедший вечером во вторник, 24 августа, в селе Федоровка Каменского района. Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Центральной поступило в 17:20.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в тушении пожара участвовали 7 сотрудников ведомства, привлекалось три спецавтомобиля. В результате в строении размером 60х15 м, крытом железом по деревянной обрешетке, сгорела кровля на площади 100 кв. м.

Видео с места пожара было опубликовано в сообществе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как над заброшенным строением поднимаются языки пламени.

«В Федоровке Каменского района контору спалили», - прокомментировала произошедшее девушка - автор видео.

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Источник — видео vk.com/podslushano58
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Гость||

Наверное, последний старинный дом в селе.

Гость||

За 9 секунд много что понятно

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