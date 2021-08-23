В овраге в Городищенском районе нашли тело мужчины

В овраге лесного массива Городищенского района обнаружили тело мужчины. Это произошло в субботу, 21 августа.
В 14:40 в полицию поступило сообщение о том, в четырех километрах от выезда из Городища в сторону села Дигилевка найдены останки.
Личность погибшего была установлена. Им оказался житель Городища 1969 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 8 февраля.
По факту случившегося проводится проверка, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
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