В Пензенской области в ДТП погибли лосенок и кабан

21.06.2021 | 17:03

В ночь на воскресенье, 20 июня, в Пензенской области зарегистрировали новые ДТП с участием диких животных.

В Заречном под колесами автомобиля оказался лосенок в возрасте до двух месяцев. В Городищенском районе водитель сбил взрослого кабана. Животные погибли на месте.

В настоящее время совершившие наезд автомобилисты установлены. За сбитого детеныша сохатого грозит штраф в 80 000 рублей, за кабана - 30 000 рублей.

«Охотуправление в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в пресс-службе регионального минлесхоза.

28 мая на трассе М5 в Кузнецком районе в ДТП погибла самка косули. 23 мая в Городищенском районе под колесами большегрузов оказались лось и косуля.