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Происшествия

В Пензенской области в ДТП погибли лосенок и кабан

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В ночь на воскресенье, 20 июня, в Пензенской области зарегистрировали новые ДТП с участием диких животных.

В Заречном под колесами автомобиля оказался лосенок в возрасте до двух месяцев. В Городищенском районе водитель сбил взрослого кабана. Животные погибли на месте.

В настоящее время совершившие наезд автомобилисты установлены. За сбитого детеныша сохатого грозит штраф в 80 000 рублей, за кабана - 30 000 рублей.

«Охотуправление в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в пресс-службе регионального минлесхоза.

28 мая на трассе М5 в Кузнецком районе в ДТП погибла самка косули. 23 мая в Городищенском районе под колесами большегрузов оказались лось и косуля.

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Гость||

сбил в багажник и в больницу....идиотизм..

Гость||

Куда в Заречном нестись так? Там за полчаса весь город обойти можно

Гость||

Сказка:

Лосёнок и Кабан поехали в магазин за водкой, по дороге попали в ДТП и погибли.

Тут и сказочке конец, а кто слушал - молодец.

Гость||

Лосенка жалко.. Не пожил совсем

Гость||

У меня теща на лося похожа. Но бывает себя и как кабан ведёт.

Имя: Гость
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