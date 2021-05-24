В Городищенском районе на трассе М5 погибли лось и косуля

24.05.2021 | 13:55

В Пензенской области жертвами ДТП стали два копытных. Аварии произошли на трассе М5 в Городищенском районе, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ночь на воскресенье, 23 мая, под колеса фур попали самец косули и лось. Оба животных погибли на месте.

Совершившие наезд водители установлены. Ущерб, причиненный ими лесному фонду, составил 120 000 рублей.

«Охотуправление напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - добавили в пресс-службе минлесхоза области.