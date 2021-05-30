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Происшествия

В Кузнецком районе случилось ДТП с участием дикого животного

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В Пензенской области случилось очередное ДТП, в результате которого погибло дикое животное. Авария произошла в пятницу, 28 мая, на трассе М5 в Кузнецком районе.

Водитель грузовика не заметил самку косули, которая переходила дорогу, и сбил ее. Копытное погибло на месте.

Ущерб, причиненный лесному фонду области, составил 40 000 рублей.

«Охотуправление в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - добавили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ранее ДТП, в результате которых погибли дикие животные, случились на трассе М5 в Городищенском районе. В ночь на 23 мая под колеса большегрузов попали самец косули и лось. Совершившие наезд водители установлены, им предстоит выплатить 120 000 рублей.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

У нас тут диких животных полно и за рулями дорогих тачек.

Гость||

Судя по заголовку, дикий буртас попал под колёса.

Гость||

Ставьте ограждения вдоль трассы как в других областях,в чем проблема. Или штрафовать выгоднее. Тут люди не заметиш как под колеса выскакивают,животные ночью тем более.

Гость||

Гость писал(a):

Ставьте ограждения вдоль трассы как в других областях
В каких например?

Гость||

В России открылся первый в стране надземный экодук — переход трассы для животных. Новое строение появилось на 170-м километре трассы М3 «Украина» — участок со 124-го по 174-й километр презентовали и ввели в эксплуатацию одновременно с экодуком. ... Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что без экодука на трассе было много аварий, поскольку животные часто пытались перейти трассу привычным путем. ... Трасса в этом районе проходит через густой лес, в котором обитают дикие животные, в том числе крупные. Отмечается, что экодук поможет сохранить традиционные тропы миграции животных.

ЭТО ПЕРЕХОД ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,А ПРОСТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАВЯТ УЖЕ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ...

Гость||

Вероятно ставят там ,где не воруют или воруют меньше?

Гость||

Гость писал(a):

,А ПРОСТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАВЯТ УЖЕ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ...
Это миф. Ставят в Европе, Америке, но все это лишь для показухи и отмыва-попила бабла, очень немного где. Аварии с животными смотрите реальную печальную статистику США Канады Скандинавии

Гость||

Гость писал(a):

Вероятно ставят там ,где не воруют или воруют
Или вы дурачёк.

Гость||

Были громкие судебные процессы в США. Там попилили баблишка, украли подрядчики на этих показушных "ограждениях" немало. Такое там сплошь и рядом.

Гость||

Гость писал(a):

Ставьте ограждения вдоль трассы как в других областях

В каких например?

Воронежская

Гость||

Гость писал(a):

Воронежская
Это там где платная дорога?

Гость||

Гость писал(a):

Это там где платная дорога?
По всей почти трассе Дон, и слева и справа

Имя: Гость
Комментарий:

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