В Кузнецком районе случилось ДТП с участием дикого животного

30.05.2021 | 09:46

В Пензенской области случилось очередное ДТП, в результате которого погибло дикое животное. Авария произошла в пятницу, 28 мая, на трассе М5 в Кузнецком районе.

Водитель грузовика не заметил самку косули, которая переходила дорогу, и сбил ее. Копытное погибло на месте.

Ущерб, причиненный лесному фонду области, составил 40 000 рублей.

«Охотуправление в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - добавили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ранее ДТП, в результате которых погибли дикие животные, случились на трассе М5 в Городищенском районе. В ночь на 23 мая под колеса большегрузов попали самец косули и лось. Совершившие наезд водители установлены, им предстоит выплатить 120 000 рублей.