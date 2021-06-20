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Происшествия

На улице Калинина пешеход оказался под колесами автобуса

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В воскресенье, 20 июня, на улице Калинина в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Снимок с места инцидента разместили в группе автомобилистов социальной сети «ВКонтакте».

На фото - машина скорой помощи, в которую готовятся переместить пострадавшего.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП случилось около 8:55. Напротив дома № 100 44-летний водитель автобуса Kia Granbird наехал на пешехода. Его личность сейчас устанавливается.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время по факту случившегося проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Сурском крае с января по май текущего года зарегистрировали 128 ДТП с пешеходами. В них погибли 9 человек, 136 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов случилось 41 ДТП, в результате которых шестеро скончались и 37 пострадали.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

На переходе?

Гость||

Гость писал(a):

На переходе?
Нет . 70 м . до перехода в одну сторону и 180 м. в другую. Автобус междугородный.

Гость||

Сурский край включает в себя сколько областей и республик?

Имя: Гость
Комментарий:

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