На улице Калинина пешеход оказался под колесами автобуса

20.06.2021 | 15:24

В воскресенье, 20 июня, на улице Калинина в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Снимок с места инцидента разместили в группе автомобилистов социальной сети «ВКонтакте».

На фото - машина скорой помощи, в которую готовятся переместить пострадавшего.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП случилось около 8:55. Напротив дома № 100 44-летний водитель автобуса Kia Granbird наехал на пешехода. Его личность сейчас устанавливается.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время по факту случившегося проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Сурском крае с января по май текущего года зарегистрировали 128 ДТП с пешеходами. В них погибли 9 человек, 136 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов случилось 41 ДТП, в результате которых шестеро скончались и 37 пострадали.