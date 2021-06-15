Происшествия

Жертва пожара в Каменке приезжала из Москвы в отпуск

Печать

Сейчас автомобили проносятся мимо дома на улице Белинской в Каменке, а накануне, 14 июня, здесь останавливались проезжающие, чтобы посмотреть, как работают пожарные. Огонь заметили очевидцы и сообщили в дежурную часть.

«Выгорело внутри и сгорела кровля срубового дома на площади 96 квадратных метров. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава. При разборе конструкций была обнаружена погибшая женщина 1985 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По словам местных жителей, горожанка работала в Москве. На малую родину она приехала к матери, чтобы отдохнуть от столичной суеты, и в первый же день случилось несчастье. В момент пожара никого, кроме жертвы, не было дома.

По предварительной версии, возгорание началось с пристроя, выход оказался отрезан.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте