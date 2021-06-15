Жертва пожара в Каменке приезжала из Москвы в отпуск

15.06.2021 | 18:15

Сейчас автомобили проносятся мимо дома на улице Белинской в Каменке, а накануне, 14 июня, здесь останавливались проезжающие, чтобы посмотреть, как работают пожарные. Огонь заметили очевидцы и сообщили в дежурную часть.

«Выгорело внутри и сгорела кровля срубового дома на площади 96 квадратных метров. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава. При разборе конструкций была обнаружена погибшая женщина 1985 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По словам местных жителей, горожанка работала в Москве. На малую родину она приехала к матери, чтобы отдохнуть от столичной суеты, и в первый же день случилось несчастье. В момент пожара никого, кроме жертвы, не было дома.

По предварительной версии, возгорание началось с пристроя, выход оказался отрезан.