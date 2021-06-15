Происшествия

В Заречном после ДТП на автомобиль рухнул фонарный столб

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В понедельник, 14 июня, на Молодежной улице в Заречном случилась авария с участием автомобиля Renault Logan. Снимками с места инцидента с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился очевидец.

По его словам, ДТП случилось днем. Водитель не справился с управлением, врезался в столб, который затем упал на машину.

«Оторвало колесо, сорвало рулевую тягу. Никто не пострадал», - добавил мужчина.

Официальной информации о ДТП нет.

24 мая в Заречном на пересечении 20-й дороги и проспекта Мира столкнулись «Лада-Калина» с 51-летним водителем и Audi A5 с 32-летним мужчиной за рулем, после чего иномарка врезалась в столб. Пострадали три человека: оба автомобилиста и 53-летняя пассажирка «Лады».

Источник — фото Валерия Колотушкина, ok.ru
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Гость||

Улицы Молодежной в Заречном нет, есть проезд Молодежный. Ленивые журналижки, это я вам заявляю как ответственный буртас!

Гость||

Гость писал(a):

это я вам заявляю как ответственный буртас!
Лось ты, а не буртас

Имя: Гость
Комментарий:

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