В Заречном после ДТП на автомобиль рухнул фонарный столб

15.06.2021 | 10:10

В понедельник, 14 июня, на Молодежной улице в Заречном случилась авария с участием автомобиля Renault Logan. Снимками с места инцидента с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился очевидец.

По его словам, ДТП случилось днем. Водитель не справился с управлением, врезался в столб, который затем упал на машину.

«Оторвало колесо, сорвало рулевую тягу. Никто не пострадал», - добавил мужчина.

Официальной информации о ДТП нет.

24 мая в Заречном на пересечении 20-й дороги и проспекта Мира столкнулись «Лада-Калина» с 51-летним водителем и Audi A5 с 32-летним мужчиной за рулем, после чего иномарка врезалась в столб. Пострадали три человека: оба автомобилиста и 53-летняя пассажирка «Лады».