В Городищенском районе опрокинулась «Приора», 1 человек погиб

Утром в четверг, 23 апреля, на трассе в Городищенском районе случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в 6:00 на дороге между селами Архангельское и Чаадаевка (старое направление трассы М-5) 39-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.

Водитель скончался на месте аварии от полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.

19 апреля на улице Олимпийской в селе Засечном «Лада-Калина» под управлением 29-летнего мужчины наехала на препятствие и опрокинулась. Автомобилист скончался на месте ДТП.