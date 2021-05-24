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Происшествия

Зареченцы поделились снимками серьезной аварии на 20-й дороге

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В понедельник, 24 мая, в Заречном случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Снимками с места аварии поделился очевидец в паблике закрытого города в соцсети Instagram.

В объектив камеры попали две легковушки. Водитель одной из них врезался в столб, другой автомобиль оказался на обочине. Обе машины получили существенные механические повреждения.

По словам горожан, ДТП случилось на пересечении 20-й дороги и проспекта Мира. О пострадавших информации нет. К месту аварии прибыла бригада медиков.

«Ну как так-то?», «Это ж где там так можно разогнаться под знаки 40? А если бы дети шли через пешеходный?» - прокомментировали зареченцы.

По данным ГИБДД, в 15:05 напротив дома № 58 на проспекте Мира столкнулись «Лада-Калина» с 51-летним водителем и Audi A5 с 32-летним мужчиной за рулем. Их обоих, а также 53-летнюю пассажирку «Лады» доставили в больницу с травмами.

Источник — фото instagram.com/zar_info58
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Гость||

Ну, что вы сразу на них накинулись? Может там просто лось как обычно на дорогу выбежал?

Гость||

Или за рулём лось ехал

Имя: Гость
Комментарий:

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