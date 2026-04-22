В Пензе разыскивают женщину с вероятной потерей памяти

Родственники и волонтеры разыскивают 88-летнюю жительницу Пензы Александру Ивановну Расторгуеву. В среду, 22 апреля, женщина вышла из дома и не вернулась.

Ориентировку в тот же день распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост женщины - 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.

В день исчезновения она была одета, предположительно, в серое пальто, синий в цветок халат на молнии и серые легинсы. Обувь - белые босоножки, головной убор - розовый берет.

Как отметили волонтеры, у Александры Ивановны возможна потеря памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.