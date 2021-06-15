На пешеходном переходе на ул. Салтыкова-Щедрина сбили человека

15.06.2021 | 18:23

Во вторник, 15 июня, в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина под колесами иномарки оказался пешеход.

Снимок с места аварии появился в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец запечатлел лежавшего на проезжей части человека и медиков рядом. По его словам, авария произошла на пешеходном переходе.

По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 15 около 17:15. Наезд совершила 36-летняя женщина, управлявшая Nissan Note. Попавшая под колеса пенсионерка 1948 года рождения получила травмы.

«Пострадавшую госпитализировали», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

6 июня на проспекте Строителей 30-летний водитель Lada X-RAY сбил двух пешеходов: 13-летнюю девочку и 39-летнего мужчину. Обоих госпитализировали.