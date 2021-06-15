Происшествия

На пешеходном переходе на ул. Салтыкова-Щедрина сбили человека

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Во вторник, 15 июня, в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина под колесами иномарки оказался пешеход.

Снимок с места аварии появился в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец запечатлел лежавшего на проезжей части человека и медиков рядом. По его словам, авария произошла на пешеходном переходе.

По предварительным данным, ДТП случилось у дома № 15 около 17:15. Наезд совершила 36-летняя женщина, управлявшая Nissan Note. Попавшая под колеса пенсионерка 1948 года рождения получила травмы.

«Пострадавшую госпитализировали», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

6 июня на проспекте Строителей 30-летний водитель Lada X-RAY сбил двух пешеходов: 13-летнюю девочку и 39-летнего мужчину. Обоих госпитализировали.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Женщина за рулем, как Белозерцев с деньгами, а ещё с телефоном.. Посадите её рядом с бордюррм..

Гость||

КОГДА В ПЕНЗЕ ПЕРЕСТАНУТ УБИВАТЬ И КАЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ?

Гость||

Гость писал(a):

КОГДА В ПЕНЗЕ ПЕРЕСТАНУТ УБИВАТЬ И КАЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ?
Когда автомобилисты перестанут чувствовать себя неуязвимыми и ГИБДД будет реально работать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 15 июня, в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина под колесами иномарки оказался пешеход.
Салтыков-Щедрин ещё в 19 веке назвал Пензу городом Глуповым и городом Брюховым.

Гость||

18.41, когда пешеходы перестанут чувствовать мнимую неуязвимость и ГИБДД перестанет заниматься пропагандой безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

18.41, когда пешеходы перестанут чувствовать мнимую неуязвимость и ГИБДД перестанет заниматься пропагандой безответственности пешеходов.
Пропагандой образа безответственности пешеходов занимаются безответственные автомобилисты.

Гость||

18.54, вот даже такой дурачок как ты почему то считает, что его не задавят.

Гость||

Гость писал(a):

18.54, вот даже такой дурачок как ты почему то считает, что его не задавят.
Что-то там считаешь - ты. А точнее пытаешься натянуть каждую новость с ДТП с участием пешехода на свою картину мира.

Имя: Гость
Комментарий:

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