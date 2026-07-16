В Пензе ищут очевидцев ДТП со шлагбаумом на ул. Измайлова

Происшествия

В Пензе ищут очевидцев ДТП со шлагбаумом на ул. Измайлова
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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста, которое случилось 26 июня на улице Измайлова.

По предварительным данным, в 14:49 напротив дома № 38 неустановленный человек на велосипеде врезался в автоматический шлагбаум, повредив его.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-21, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Аналогичное ДТП, но с участием автомобилиста, случилось 25 декабря прошлого года на улице Плеханова, 14, напротив строящегося цирка. Водитель ГАЗа въехал в шлагбаум и затем скрылся.

Спустя месяц двое 18-летних пензенцев сломали шлагбаум на улице Кирова, преграждавший им путь. Хулиганов, от которых исходил стойкий запах алкоголя, задержали росгвардейцы.

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