Происшествия

На улице Аустрина в Пензе две легковушки разбили капоты

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В пятницу, 11 июня, в пензенском микрорайоне Север произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Кадры с места события появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлены въехавшая в световую опору белая «Лада-Приора» и стоящий на рядом вишневый ВАЗ-2114. На столбе, куда врезалась машина, - работающий светофор.

У обоих транспортных средств сильно повреждены капоты, по проезжей части разбросаны фрагменты белого авто.

Как указывают очевидцы, авария произошла возле торгового центра «Домино» на улице Аустрина.

Опять! Сколько же этот столб повидал!» - не удержался от иронии один из комментаторов.

Судя по другим фотографиям, на месте ДТП работают спасатели и сотрудники ДПС.

Подробную информацию порталу PenzaInform.ru сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным приблизительно в 13:55 столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 65-летний пенсионер и «Лада Приора», за рулем которой находился 33-летний мужчина.

Прибывшие на улицу Аустрина медики оказали водителям помощь на месте и отпустили, а 17-летнюю девушку, находившуюся в «четырнадцатой», доставили в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают специалисты.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Вот они удивились!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

медики оказали водителям помощь на месте и отпустили, а 17-летнюю девушку, находившуюся в «четырнадцатой», доставили в больницу.
У меня один только вопрос к 65-летнему водителю. Была ли пристегнута девочка-пассажирка ремнём безопасности?

Гость||

Приора головного мозга лечится через ДТП.

Гость||

17.15 В Грабово тоже две легковушки разбили капоты.Поворот возле школы №1

Гость||

комментаторы

Гость||

Гость писал(a):

17.15 В Грабово
В ГрабовЕ.

Имя: Гость
Комментарий:

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