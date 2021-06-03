Происшествия

В Пензе спасли от огня газораспределительную станцию

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Пожар в центре Пензы, случившийся в четверг, 3 июня, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Ранее стало известно, что у дома № 35 на улице Володарского загорелся мусор. Кадры с места инцидента появились в социальных сетях. Очевидцы запечатлели поднимающиеся клубы серого дыма, очаг возгорания находился за зданием.

Для тушения огня пришлось временно перекрыть улицу Володарского. Горожане пожаловались на то, что едкий дым заполонил центр.

Спасатели уточнили, что сообщение о возгорании было получено в 10:40. Вспыхнул мусор на территории 50 кв. м. Имелась угроза распространения пламени на газораспределительную станцию, но усилиями специалистов его предотвратили.

«Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Привлекалось к тушению 3 единицы техники, 16 человек. Пострадавших и погибших нет», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото instagram.com/penza.seichas
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