Пожар в центре Пензы попал в объектив камеры

03.06.2021 | 11:02

В четверг, 3 июня, в центре Пензы случился пожар. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы. По их словам, вспыхнул частный дом.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлено одноэтажное строение на улице Володарского. Очаг пожара, видимо, находится позади, в небо поднимаются клубы серого дыма.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что, по предварительной информации, на территории улицы Володарского, 35, вспыхнул мусор. На месте работают пожарные подразделения.

Пока о площади возгорания или пострадавших в ЧП людях не сообщается. Улицу для проезда транспорта временно перекрыли.