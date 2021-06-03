Происшествия

Пожар в центре Пензы попал в объектив камеры

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В четверг, 3 июня, в центре Пензы случился пожар. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы. По их словам, вспыхнул частный дом.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлено одноэтажное строение на улице Володарского. Очаг пожара, видимо, находится позади, в небо поднимаются клубы серого дыма.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что, по предварительной информации, на территории улицы Володарского, 35, вспыхнул мусор. На месте работают пожарные подразделения.

Пока о площади возгорания или пострадавших в ЧП людях не сообщается. Улицу для проезда транспорта временно перекрыли.

Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Лежал, лежал да и вспыхнул.

Гость||

кругом грязь,да мусор.КАПИТАЛИЗМ. как хорошо нам живется....

Имя: Гость
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