В п. Чаадаевка Городищенского района случился серьезный пожар

Происшествия

В п. Чаадаевка Городищенского района случился серьезный пожар
Печать
Max

Вечером в четверг, 12 ноября, в поселке Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:51.

На улице Калинина сгорели кровля дома на площади 50 кв. м, хозяйственная постройка (21 кв. м) и деревянная веранда (16 кв. м).

На тушение выезжали 7 сотрудников областного пожарно-спасательного центра, привлекалось 3 спецавтомобиля.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что хозяйка оставила дома включенную плиту и ушла к соседке, а когда вернулась, дом уже был охвачен огнем. Внутри был пес, которого не смогли спасти.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
огонь пожар мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!