В п. Чаадаевка Городищенского района случился серьезный пожар

Вечером в четверг, 12 ноября, в поселке Чаадаевка Городищенского района случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:51.

На улице Калинина сгорели кровля дома на площади 50 кв. м, хозяйственная постройка (21 кв. м) и деревянная веранда (16 кв. м).

На тушение выезжали 7 сотрудников областного пожарно-спасательного центра, привлекалось 3 спецавтомобиля.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что хозяйка оставила дома включенную плиту и ушла к соседке, а когда вернулась, дом уже был охвачен огнем. Внутри был пес, которого не смогли спасти.