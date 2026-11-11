Появились кадры с места крупного пожара на Зеленодольской

В Пензе в 8:30 среды, 11 ноября, ликвидировали открытое горение склада на улице Зеленодольской. Ведется проливка и разборка конструкций, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.
ЧП на Зеленодольской случилось утром 11-го числа, сообщение о возгорании поступило в 5:55. Предварительная площадь пожара - 1 200 кв. м.
На месте работают 46 спасателей и 13 единиц техники. Пострадавших нет.
Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.
Видео vk.ru/penzachp.