Появились кадры с места крупного пожара на Зеленодольской

В Пензе в 8:30 среды, 11 ноября, ликвидировали открытое горение склада на улице Зеленодольской. Ведется проливка и разборка конструкций, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

ЧП на Зеленодольской случилось утром 11-го числа, сообщение о возгорании поступило в 5:55. Предварительная площадь пожара - 1 200 кв. м.

На месте работают 46 спасателей и 13 единиц техники. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

Видео vk.ru/penzachp.