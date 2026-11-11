В Кузнецке на улице Республики взорвался газовый баллон

Происшествия

В Кузнецке на улице Республики взорвался газовый баллон
Печать
Max

В Кузнецке в деревянном доме на улице Республики взорвался газовый баллон, есть пострадавший.

ЧП случилось во вторник, 10 ноября. Спасатели получили вызов в 7:15. На место выезжали 7 человек на 2 спецмашинах.

Взрывом повредило стены дома на площади 8 квадратных метров. Пострадал 68-летний мужчина.

«Причина происшествия устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Похожее ЧП случилось в Кузнецке и 9 ноября. На улице Молодой Гвардии взорвался бытовой газ. В доме повредило два стеклопакета, пострадали три человека: двое 51-летних мужчин и 18-летняя девушка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
газ взрыв мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!