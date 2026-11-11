В Кузнецке на улице Республики взорвался газовый баллон

В Кузнецке в деревянном доме на улице Республики взорвался газовый баллон, есть пострадавший.

ЧП случилось во вторник, 10 ноября. Спасатели получили вызов в 7:15. На место выезжали 7 человек на 2 спецмашинах.

Взрывом повредило стены дома на площади 8 квадратных метров. Пострадал 68-летний мужчина.

«Причина происшествия устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Похожее ЧП случилось в Кузнецке и 9 ноября. На улице Молодой Гвардии взорвался бытовой газ. В доме повредило два стеклопакета, пострадали три человека: двое 51-летних мужчин и 18-летняя девушка.