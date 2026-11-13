На улице Лермонтова в Пензе сбили 17-летнюю девушку

Вечером в четверг, 12 ноября, на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

Предварительно установлено, что в 17:20 напротив медицинского колледжа 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил 17-летнюю девушку.

В ГАИ уточнили, что она пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Девушка получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в областной Госавтоинспекции.