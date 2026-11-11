21-летняя пензячка поссорилась с родителями и устроила дебош

21-летняя жительница Пензы устроила дебош в баре в Заводском районе из-за семейных проблем.

Инцидент произошел ранним утром. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся посетительницу, на место вызвали Росгвардию.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что девушка в состоянии алкогольного опьянения начала конфликт с незнакомой компанией.

«По словам бармена, она вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками и намеренно провоцировала других посетителей на ссору», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

Появление людей в форме не повлияло на нарушительницу порядка. Она продолжала вести себя вызывающе и игнорировала замечания. В итоге пензячку задержали.

Во время профилактической беседы девушка призналась, что незадолго до произошедшего поссорилась с родителями, поэтому решила выпить. Для дальнейшего разбирательства ее передали полиции.