21-летняя пензячка поссорилась с родителями и устроила дебош

Происшествия

21-летняя пензячка поссорилась с родителями и устроила дебош
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21-летняя жительница Пензы устроила дебош в баре в Заводском районе из-за семейных проблем.

Инцидент произошел ранним утром. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся посетительницу, на место вызвали Росгвардию.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что девушка в состоянии алкогольного опьянения начала конфликт с незнакомой компанией.

«По словам бармена, она вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками и намеренно провоцировала других посетителей на ссору», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

Появление людей в форме не повлияло на нарушительницу порядка. Она продолжала вести себя вызывающе и игнорировала замечания. В итоге пензячку задержали.

Во время профилактической беседы девушка призналась, что незадолго до произошедшего поссорилась с родителями, поэтому решила выпить. Для дальнейшего разбирательства ее передали полиции.

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