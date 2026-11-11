Частный дом пострадал при реконструкции коллектора в Терновке

Происшествия

Частный дом пострадал при реконструкции коллектора в Терновке
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На улице Ивановской в Пензе работники подрядной организации, занимающейся реконструкцией канализационного коллектора, нарушили правила безопасности, из-за чего пострадал жилой дом.

По данным следствия, в период с июля по сентябрь этого года специалисты, не соблюдая технологическую последовательность, применили оборудование большей мощности, чем предусмотрено проектом.

Частный дом пострадал при реконструкции коллектора в Терновке

«Вследствие допущенных нарушений произошло повреждение напольных покрытий, кирпичной кладки стен нескольких комнат одного из частных домов по улице Ивановской в Пензе, вблизи которого проводились строительные работы. Причиненный материальный ущерб составляет более 500 тысяч рублей», - рассказали в областном СУ СКР.

Частный дом пострадал при реконструкции коллектора в Терновке

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас изучаются все обстоятельства случившегося.

«Проведен осмотр места происшествия, изъята проектная документация, проводится строительно-техническая экспертиза. Устанавливаются другие близлежащие к данному объекту дома, которые могли быть повреждены в результате осуществления строительных работ», - резюмировали в управлении.

Ивановский коллектор обслуживает Терновку и Засечное. Как заявлялось ранее, объект очень изношен и исчерпал запас прочности. В некоторых местах его ремонтировали, но потребовалось полное обновление.

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