Частный дом пострадал при реконструкции коллектора в Терновке

На улице Ивановской в Пензе работники подрядной организации, занимающейся реконструкцией канализационного коллектора, нарушили правила безопасности, из-за чего пострадал жилой дом.

По данным следствия, в период с июля по сентябрь этого года специалисты, не соблюдая технологическую последовательность, применили оборудование большей мощности, чем предусмотрено проектом.

«Вследствие допущенных нарушений произошло повреждение напольных покрытий, кирпичной кладки стен нескольких комнат одного из частных домов по улице Ивановской в Пензе, вблизи которого проводились строительные работы. Причиненный материальный ущерб составляет более 500 тысяч рублей», - рассказали в областном СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас изучаются все обстоятельства случившегося.

«Проведен осмотр места происшествия, изъята проектная документация, проводится строительно-техническая экспертиза. Устанавливаются другие близлежащие к данному объекту дома, которые могли быть повреждены в результате осуществления строительных работ», - резюмировали в управлении.

Ивановский коллектор обслуживает Терновку и Засечное. Как заявлялось ранее, объект очень изношен и исчерпал запас прочности. В некоторых местах его ремонтировали, но потребовалось полное обновление.