Ракетная опасность в регионе 11 ноября: силы ПВО отразили угрозу

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Ракетная опасность в регионе 11 ноября: силы ПВО отразили угрозу
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Ракеты, нацеленные на Пензенскую область, не достигли своих целей. Об этом в ночь на среду, 11 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил военнослужащих, обеспечивающих противовоздушную оборону, за четкость и слаженность действий.

Ракетную опасность в регионе объявили в 23:40 10 ноября. Людей попросили отойти от окон и не пользоваться лифтом, находящихся на улице - спуститься в укрытие.

Атака стала третьей с начала ноября - вторая была 4-го числа, первая - 3-го. Угрозы также ликвидировали за пределами Пензенской области.

Ракетную опасность отменили в 0:54.

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