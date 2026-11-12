В Городищенском районе водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП

Вечером в среду, 11 ноября, в Городищенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 18:30 на 675-м километре трассы М-5 (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Chevrolet Niva и Volvo с полуприцепом.

За рулем легкового автомобиля находился 61-летний мужчина, грузовиком управлял 44-летний шофер.

Водитель Niva от полученных травм скончался на месте. Его 57-летнюю пассажирку госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.