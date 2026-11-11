В Пензе загорелся склад на улице Зеленодольской

Происшествия

В Пензе загорелся склад на улице Зеленодольской
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Утром в среду, 11 ноября, в Пензе на улице Зеленодольской, 56е, возник пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:55.

Первые подразделения пожарных, прибывшие на место, увидели, что полыхает кровля склада. Предварительная площадь возгорания составила 1 200 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 46 человек и 13 единиц техники.

В 7:30 возгорание локализовали на площади 1 200 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливается», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Пока данная информация оперативная, ее могут уточнить.

Вечером 7 ноября в селе Бикмосеевка Неверкинского района загорелся производственный цех. Огонь охватил площадь в 1 500 кв. м. Последствия пожара ликвидировали на следующий день, 8-го числа.

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