Погибшего в Городищенском районе водителя доставали спасатели

Происшествия

Погибшего в Городищенском районе водителя доставали спасатели
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В ликвидации последствий смертельного ДТП, случившегося в Городищенском районе в среду, 11 ноября, принимали участие сотрудники пожарно-спасательного центра.

Ранее со ссылкой на предварительные данные ГАИ сообщалось, что в 18:30 на 675-м километре трассы М-5 (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Chevrolet Niva и Volvo с полуприцепом.

За рулем легкового автомобиля находился 61-летний мужчина, грузовиком управлял 44-летний шофер.

Погибшего в Городищенском районе водителя доставали спасатели

Водителя Niva и его 57-летнюю пассажирку заблокировало в салоне. Их вытащили с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут», уточнили в ППСЦ.

Мужчина скончался, женщину госпитализировали с травмами.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

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