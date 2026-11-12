Погибшего в Городищенском районе водителя доставали спасатели

В ликвидации последствий смертельного ДТП, случившегося в Городищенском районе в среду, 11 ноября, принимали участие сотрудники пожарно-спасательного центра.

Ранее со ссылкой на предварительные данные ГАИ сообщалось, что в 18:30 на 675-м километре трассы М-5 (между Тумалейкой и Луговыми Выселками) столкнулись Chevrolet Niva и Volvo с полуприцепом.

За рулем легкового автомобиля находился 61-летний мужчина, грузовиком управлял 44-летний шофер.

Водителя Niva и его 57-летнюю пассажирку заблокировало в салоне. Их вытащили с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут», уточнили в ППСЦ.

Мужчина скончался, женщину госпитализировали с травмами.

По факту аварии сейчас проводится проверка.