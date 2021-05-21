Происшествия

На улице Коммунистической в Пензе загорелся расселенный дом

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В пятницу, 21 мая, в центре Пензы случился пожар. Огонь охватил деревянное здание.

«Коммунистическая, у «ДОСААФ», время 16:35», - написал один из очевидцев ЧП, выложивший запись с места в соцсеть.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что в 16:25 поступил сигнал о пожаре в расселенном доме. Когда спасатели прибыли, строение горело открытым пламенем.

«Площадь пожара - 100 кв. м. На тушение привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава», - добавили в управлении.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

200метров от спасателей.

Гость||

Происходит смена собственника?

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