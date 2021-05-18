В Пензенской области продолжаются смерти от COVID-19

18.05.2021 | 08:39

В Пензенской области зарегистрировали кончину еще пятерых пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. В понедельник, 17 мая, стало известно, что из жизни ушли две женщины и трое мужчин.

Умершим пациенткам было 80 и 86 лет. Двоим мужчинам - по 82, третьему - 60.

Кроме COVID-19, у них выявили различные сопутствующие недуги. В списках значатся заболевания сердечно-сосудистой системы и легких (у одного из умерших было злокачественное новообразование, у второго - гнойный бронхит).

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 737 жертв коронавируса.

«Выписаны 72 человека. Итого выздоровевших - 43 688», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.