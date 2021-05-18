Происшествия

В Пензенской области продолжаются смерти от COVID-19

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В Пензенской области зарегистрировали кончину еще пятерых пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. В понедельник, 17 мая, стало известно, что из жизни ушли две женщины и трое мужчин.

Умершим пациенткам было 80 и 86 лет. Двоим мужчинам - по 82, третьему - 60.

Кроме COVID-19, у них выявили различные сопутствующие недуги. В списках значатся заболевания сердечно-сосудистой системы и легких (у одного из умерших было злокачественное новообразование, у второго - гнойный бронхит).

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 737 жертв коронавируса.

«Выписаны 72 человека. Итого выздоровевших - 43 688», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Гость||

Палата печальная такая на фото. Нет никого...

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