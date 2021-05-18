В Пензенской области продолжаются смерти от COVID-19

В Пензенской области зарегистрировали кончину еще пятерых пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. В понедельник, 17 мая, стало известно, что из жизни ушли две женщины и трое мужчин.
Умершим пациенткам было 80 и 86 лет. Двоим мужчинам - по 82, третьему - 60.
Кроме COVID-19, у них выявили различные сопутствующие недуги. В списках значатся заболевания сердечно-сосудистой системы и легких (у одного из умерших было злокачественное новообразование, у второго - гнойный бронхит).
Теперь в Пензенской области зарегистрировано 737 жертв коронавируса.
«Выписаны 72 человека. Итого выздоровевших - 43 688», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.
Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?
Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?
Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.