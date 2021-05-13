Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|10:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Авария на ул. Кольцова парализовала движение в микрорайоне

Печать

Движение на улице Кольцова в Пензе оказалось парализованным из-за аварии. Инцидент произошел утром в четверг, 13 мая.

Фотографии с места ДТП опубликовали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». На кадрах - два легковых автомобиля, у обоих разбиты передние части кузовов.

«Один пострадавший», - рассказал очевидец.

«Большая пробка», - уточнил другой.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, сложности с движением по Бугровке сохраняются. Затор образовался на 5-м проезде Кольцова и одноименной улице, а также в 1-м Онежском проезде.

Кто пострадал в результате ДТП, не сообщается. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Ну вот отлично просто! Никому же не помешали!

Гость||

Утро...13-е...)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте