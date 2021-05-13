Авария на ул. Кольцова парализовала движение в микрорайоне

Движение на улице Кольцова в Пензе оказалось парализованным из-за аварии. Инцидент произошел утром в четверг, 13 мая.
Фотографии с места ДТП опубликовали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». На кадрах - два легковых автомобиля, у обоих разбиты передние части кузовов.
«Один пострадавший», - рассказал очевидец.
«Большая пробка», - уточнил другой.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, сложности с движением по Бугровке сохраняются. Затор образовался на 5-м проезде Кольцова и одноименной улице, а также в 1-м Онежском проезде.
Кто пострадал в результате ДТП, не сообщается. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.
Ну вот отлично просто! Никому же не помешали!