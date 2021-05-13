Авария на ул. Кольцова парализовала движение в микрорайоне

13.05.2021 | 09:07

Движение на улице Кольцова в Пензе оказалось парализованным из-за аварии. Инцидент произошел утром в четверг, 13 мая.

Фотографии с места ДТП опубликовали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». На кадрах - два легковых автомобиля, у обоих разбиты передние части кузовов.

«Один пострадавший», - рассказал очевидец.

«Большая пробка», - уточнил другой.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, сложности с движением по Бугровке сохраняются. Затор образовался на 5-м проезде Кольцова и одноименной улице, а также в 1-м Онежском проезде.

Кто пострадал в результате ДТП, не сообщается. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.