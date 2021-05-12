Происшествия

После пожара на Суматовке семья лишилась крыши над головой

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В одной из четырех квартир дома на улице Суматовке произошло возгорание. Заметив недоброе, Светлана Родимова вызвала спасателей.

«Хорошо, я вовремя увидела этот дымок. Пошла собаку кормить и увидела. Через пять минут я должна была выйти на работу», - рассказала женщина.

«По прибытии первого подразделения начальник караула выбрал правильное решающее направление. Была проложена магистральная линия, проблем с водой не возникло, поэтому пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки», - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Козлов.

Без человеческих жертв не обошлось. Погибла женщина - 45-летняя гостья хозяина жилища, из которого, по предварительным данным, и начал распространяться огонь. Соседи говорят, что в эту квартиру много кто наведывался.

«Мы устали. Это бесконечные пьянки, не поймешь кто к ним ходит», - пояснила Светлана.

Жильцы пострадавших квартир спасают свое имущество. Натяжные потолки удерживают воду, но их потенциал не безграничен.

Из-за пожара пострадали все жильцы дома. Одна семья лишилась крыши над головой - мансарда восстановлению не подлежит.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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