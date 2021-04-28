В Пензе на трассе М5 мужчину придавило фурой

28.04.2021 | 10:54

В Пензе на трассе М5 в результате несчастного случая на трассе погиб мужчина. Об инциденте сообщил очевидец в чате водителей мессенджера Viber.

На снимке, который прикрепили к сообщению, можно видеть кабину фуры, под которой оказался мужчина, по всей вероятности водитель, решивший сделать ремонт. По словам очевидца, во время работы домкрат не выдержал и сломался. Человека под машиной придавило, он погиб на месте.

«У обтекателя, на трассе», - прокомментировал сообщение автор снимка.

В СУ СК РФ по Пензенской области информацию подтвердили.

«В данный момент по факту смерти мужчины проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.