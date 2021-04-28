Происшествия

Придавило фурой: в пензенской полиции прокомментировали ЧП

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В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали подробности случившегося в среду, 28 апреля, на трассе М5 ЧП, в результате которого погиб водитель фуры.

Ранее в соцсетях появились снимки мужчины, придавленного кабиной большегруза на 631-м километре дороги. Он скончался на месте.

«Сообщение об инциденте было получено в 9:35. По словам свидетелей, мужчина решил заменить колесо, установил домкрат. Порывом ветра автомобиль качнуло. В результате мужчину придавило», - пояснили в пресс-службе.

Погибший - водитель большегруза. В настоящий момент его личность установлена, это житель Республики Молдовы 1956 года рождения.

Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства его гибели.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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