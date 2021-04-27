Происшествия

Полиция и волонтеры ищут дезориентированную пензячку

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В Пензе пропала 74-летняя горожанка Тугушева (Забатонова) Валентина Сергеевна. Сообщение об этом размещено на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в понедельник, 26 апреля, в 22:00 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее мать 1946 года рождения ушла из дома и не вернулась.

Валентине Тугушевой на вид около 80 лет, она имеет рост 150-155 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы. Она была одета в сиреневую кофту, вязаную жилетку молочного цвета, светлую вязаную шапку, серую юбку, черные сапоги.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пенсионерки, просят позвонить по телефонам 598-002, 598-003 (дежурная часть УМВД по г. Пензе), 8(800)700-54-52 (горячая линия «Лизы Алерт»), 112 или 02.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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