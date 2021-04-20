Общество

В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

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В среду, 21 апреля, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 20, а местами - до 25 м/с.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометеоцентр.

В этот день ожидается облачная погода, дождь днем небольшой, местами умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +7…+12 градусов.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи», - предупредили в пресс-службе управления.

Пензенцам рекомендуют находиться в помещениях, взять под контроль детей и не оставлять их без присмотра. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Тем, кто оказался на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем подземном переходе, подъезде, подвале, яме. На открытой местности нужно спрятаться в овраге или яме и плотно прижаться к земле.

Не стоит искать укрытия от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение с крыш шифера и других кровельных материалов. То же самое относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, напомнили спасатели.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

может стоит отменить занятия в школах? Кто будет следить за детьми на улице?

Гость||

Нужно срочно кентавра эвакуировать в безопасное место.

Гость||

Дык ежели кентавру в дыру пропеллер вмонтировать, КентавроПегаса завтра сможем лицезреть...

Имя: Гость
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