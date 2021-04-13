Спасатели забрали травмированного мужчину с берега водохранилища

13.04.2021 | 10:49

В воскресенье, 11 апреля, в 16:15 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил попавший в беду мужчина.

Он рассказал, что находится в Золотаревском лесничестве, на берегу Сурского водохранилища, и не может двигаться, потому что повредил ногу.

Ему на помощь пришли сотрудники спасательной станции на воде, расположенной на другом берегу водохранилища - в районе поселка Березовая Роща.

«На судне на воздушной подушке они подошли к берегу. Пострадавшего транспортировали до спасательной станции, откуда отправили в травмпункт в Пензу», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.