Происшествия

Спасатели забрали травмированного мужчину с берега водохранилища

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В воскресенье, 11 апреля, в 16:15 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил попавший в беду мужчина.

Он рассказал, что находится в Золотаревском лесничестве, на берегу Сурского водохранилища, и не может двигаться, потому что повредил ногу.

Ему на помощь пришли сотрудники спасательной станции на воде, расположенной на другом берегу водохранилища - в районе поселка Березовая Роща.

«На судне на воздушной подушке они подошли к берегу. Пострадавшего транспортировали до спасательной станции, откуда отправили в травмпункт в Пензу», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

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Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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