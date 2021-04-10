Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще четыре пациента

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В пятницу, 9 апреля, стало известно, что COVID-19 унес жизнь еще четырех жителей Пензенской области - двух женщин, 1927 и 1942 года рождения, и двух мужчин, 1937-го и 1949-го.

У пациентов были сопутствующие заболевания: у всех четверых - артериальная гипертензия и атеросклероз аорты, у трех человек - хроническая ишемическая болезнь сердца, у 71-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз, киста почки, холецистолитиаз, у 83-летнего - хроническая обструктивная болезнь легких.

Причиной смерти всех четырех человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 567.

В этот же день были выписаны 107 человек. Общее количество выздоровевших - 40 289.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке

Гость||

Сейчас дурачки эту новость на главную повесят.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.
Согласен.

М отовилов (гость)||

Шаблонная брехня. Заражают в скученной клинике пневмонией и невольно гробят как Ланового и Тихонова.

Нет никакого ни заражения, ни выздоровления. Идёт обычная жизнь обычного человеческого организма. И скоро весь мир осознает, в какое дерьмо его вляпали неизвестные заправилы бизнеса лжедемии.

Гость||

В Пензенской области в феврале с подтвержденным COVID-19 скончалось 279 человек.

Почему Пенза даёт заниженные данные по смертям ОТ ковид,С ковид,если ковид отягтяющее и приводит к смерти. В среднем 10 человек умирает в день?

Давайте реальные данные и люди быстрей пойдут вакцинироваться... Быстрее победим этот недуг.

Гость||

Гость писал(а): и люди быстрей пойдут вакцинироваться... Быстрее победим этот недуг.

===================================

Вы идите побыстрее. И не возвращайтесь.

Гость||

блаблабла, нет конечно люди умирают и их жаль но причем тут респераторная простуда?

Гость||

Гость писал(a):

Давайте реальные данные и люди быстрей пойдут вакцинироваться... Быстрее победим этот недуг
хер кто меня заставит ширяться этой дрянью

Гость||

Гость писал(a):

Вы идите побыстрее. И не возвращайтесь.
Так и Вам не хворать,в Чемодановке забора нет и на свалке Вам места хватит...

Гость||

Калечить свой органон ради вашего бизнеса мне зашквар. Что Богом отпущено, то и приму. Пока не жаловался. К врачам не хожу.

Гость||

Гость писал(a):

хер кто меня заставит ширяться этой дрянью
Мозги у тебя уже дрянь. Так что небоись.

Гость||

Гость писал(а): Так и Вам не хворать, в Чемодановке забора нет и на свалке Вам места хватит...

===============================

Вот они прививальщики наши. Лишь бы на мусорку народ снести.

Гость||

Есть ли любовь у бывшего министра здравоохранения Пензенской области в стенах колонии?

Гость||

Гость писал(a):

Вот они прививальщики наши. Лишь бы на мусорку народ снести.
Так это Ваш выбор и Вы сами туда торопитесь...

Гость||

писал(a):

Гость|10.04.2021 10:33|
Гость писал(a):
Вы идите побыстрее. И не возвращайтесь.
И тебе того же, дай бог!

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Имя: Гость
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