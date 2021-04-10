В Пензенской области от COVID-19 умерли еще четыре пациента

10.04.2021 | 10:04

В пятницу, 9 апреля, стало известно, что COVID-19 унес жизнь еще четырех жителей Пензенской области - двух женщин, 1927 и 1942 года рождения, и двух мужчин, 1937-го и 1949-го.

У пациентов были сопутствующие заболевания: у всех четверых - артериальная гипертензия и атеросклероз аорты, у трех человек - хроническая ишемическая болезнь сердца, у 71-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз, киста почки, холецистолитиаз, у 83-летнего - хроническая обструктивная болезнь легких.

Причиной смерти всех четырех человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 567.

В этот же день были выписаны 107 человек. Общее количество выздоровевших - 40 289.