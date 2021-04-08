Происшествия

У Пензы-III столкнулись три легковые машины и автобус

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Утром в четверг, 8 апреля, в Пензе произошла авария, участниками которой стали как минимум четыре транспортных средства, в том числе автобус. О ДТП в районе улиц Павлушкина и Тухачевского рассказали в соцсетях очевидцы.

«ДТП на Пензе-III, перед мостом на Свердлова. Время 8:25», - уточнил один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте». На опубликованном им фото запечатлен разбитый ВАЗ.

Были выложены и другие снимки с места ДТП. На них видны остальные участники столкновения: внедорожник (серьезно деформировано правое крыло), легковая иномарка (врезалась в забор) и автобус, следовавший по маршруту № 82с.

«Пассажир сказал, что никто не пострадал», - приводит сообщество «Типичная Пенза» слова очевидца.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00, движение по участку затруднено. Выяснить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.

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Гость||

утро началось...

Гость||

Тазохламина пыталась проскочить? Или заклинило чего ?

Гость||

Не, скорее всего иноговно пыталось проскочить.

Гость||

А я так думаю. Вот они удивились!

Гость||

машин в городе слишком стало много, так не пойдет

Имя: Гость
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